Con el acelerador a fondo, rumbo a la eternidad

Gracias a las redes sociales son muchos los personajes que surgen del anonimato y creen que en retar al destino está la gracia de la vida, una cosa es practicar con seguridad un deporte de alto riesgo y otra muy distinta es usar las calles para hacerlo, sea stunt, velocidad o lo que sea que se les ocurra. Pero parece que da más seguidores ser el irresponsable y es por ellos que es lamentable tener que compartir una noticia como la de hoy, en especial cuando se trata de una mujer que tenía todo para triunfar, para lograr la tan anhelada atención de los demás, pero que le apostó a su adicción a la adrenalina en el lugar equivocado y perdió la vida.

Para ser sinceros no la conocíamos hasta el momento de su trágico fin. Poco nos gusta en DeMotos hacer eco de las “locuras” que algunos llaman deportes o profesión, pues es muy diferente cuando vemos el espectáculo de un verdadero profesional como Tatán Mejía o El “pollo” Restrepo, o las carreras en Tocancipá, por citar un ejemplo nacional, a ver a los miles de “profesionales” que cuelgan de las redes sus proezas en medio de las calles, con peatones y demás envueltos en una ruleta rusa donde el premio gordo puede ser la muerte. Esta chica le apostó a esto último, acelerando a fondo su poderosa BMW S 1000RR para hacer los videos que compartía en su cuenta de Instagram. No podemos negar que gracias a una silueta incomparable no necesitaba apostar su vida para sumar más “Me Gusta” a su cuenta. Pero la jugada le salió mal y este 31 de julio Olga Pronina, que era su verdadero nombre, conocida en las redes como Monika9422, perdió la vida mientras rodaba uno de sus videos para la red social, en una autopista Rusa, donde un obstáculo se interponía en su trazada, con tan mala suerte que la velocidad era tal que no pudo controlar su moto y terminó golpeando un fatídico “Guardarrail” que le causó la muerte casi al instante.

No somos un grupo de apoyo, ni una corporación que se dedica a predicar cultura vial, solo somos un medio que día a día ve a miles de imprudentes que por lograr captar la atención de otros, aceleran a fondo rumbo a la eternidad.