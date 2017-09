Mantenimiento preventivo de la moto, en casa

Guerra avisada, no mata soldado. Por eso los amigos de Royal Enfield compartieron con DeMotos unos tips para poner en práctica en nuestras fieles compañeras, sin importar la marca o el modelo, que pueden marcar la diferencia en cuanto a seguridad y economía.

Si bien son aspectos muy básicos, pueden ser útiles para tener en cuenta en la cotidianidad, así podremos evitar incurrir en gastos de mantenimiento mayores, por la falta de revisiones oportunas que podemos practicar en casa, e incluso evitar accidentes por falta de previsión.



Cómo revisar tu moto en casa

Cada vez son más las personas que eligen la moto como el mejor medio de transporte diario. Factor que implica un mayor mantenimiento, dinero y tiempo. Por eso, una excelente opción, es conocer de qué modo podemos brindarle este cuidado desde casa.

En lo que va corrido de este año, en Colombia ya son cerca de 279.914 personas las que eligieron una motocicleta como medio de transporte, herramienta de trabajo o compañera de aventuras. Esta elección implica responsabilidad y cuidados, no solo al conducir sino también al velar por mantener la moto en óptimas condiciones.

Quienes poseen una moto saben que para mantenerla en el estado ideal por más tiempo es indispensable llevarla al taller para cumplir con revisiones generales periódicas. Sin embargo, hay algunos mantenimientos menores e inspecciones que se pueden hacer en casa para prevenir daños mayores y conservar el buen estado la motocicleta.

Mauricio Salazar, rerpesentante de Royal Enfield para Colombia, afirma que llevar a cabo estas revisiones es bastante sencillo y que los motociclistas pueden encontrar en el manual de usuario todas las indicaciones para llevar a cabo estos procedimientos, sin olvidar que ante cualquier problema de más gravedad lo mejor es dirigirse a un centro de servicio autorizado para que sea revisada por un experto.

Pequeñas revisiones hechas en casa

“Las siguientes revisiones menores se pueden realizar fácilmente con herramientas sencillas. Sin embargo, en el caso que los ajustes requieran una intervención más especializada y profunda, la recomendación es llevar la motocicleta al taller o punto de servicio autorizado más cercano”.

1-Inspección del nivel de aceite

Esta es una de las revisiones básicas más sencillas e importantes, lo ideal es hacerla semanalmente para verificar que el nivel de aceite sea el indicado y evitar que el motor no presente daños prematuros, y asegurarse así de que no haya ninguna fuga en el sistema. Primero se debe ubicar la moto en una superficie plana, calentar el motor durante algunos minutos y apagarlo; seguidamente se puede comprobar el nivel de aceite por medio del visor – o mirilla – ubicado al lado derecho del motor, el aceite debe estar entre el nivel máximo y el nivel mínimo. También se puede verificar introduciendo limpia la varilla que viene unida al tapón de aceite y retirándola para comprobar que el nivel impregnado en la varilla se encuentre entre los niveles máximo y mínimo allí indicados.

2-Nivel de líquido de frenos

Los frenos son uno de los sistemas más importantes de las motocicletas y siempre debemos velar para que se encuentre en perfecto estado. Por lo general las motocicletas indican nivel máximo y nivel mínimo para guía de los usuarios. Debes revisar que el líquido esté por encima el nivel ´min´. En caso de que sea necesario rellenar, retira la cubierta superior y el diafragma, para luego completar el nivel usando únicamente el líquido especificado por el fabricante (DOT3, DOT4, o DOT5). Hay que tener mucho cuidado de que no se derrame el líquido sobre otra parte de la motocicleta ya que puede dañar la pintura u otros elementos. Si se derrama, se debe limpiar con un paño húmedo inmediatamente.

3-Revisar la presión de las llantas

Una baja presión de las llantas puede generar grietas en la llanta, así como un mayor consumo de combustible. Una alta presión en las llantas genera una conducción más rígida y un desgaste acelerado sobre la banda de rodamiento. Lo ideal es siempre mantener la presión indicada por le fabricante.

Para medir la presión de las llantas se debe contar con un barómetro, ideal que éste mida en PSI ya que es la medida más usada por los fabricantes. Siempre asegurarse que la presión se mida en frío, es decir, 3 horas después de haber estacionado la moto, o 1 km luego de comenzar la marcha. Se debe retirar la cubierta que cubre la válvula o gusanillo y medir la presión conectando el barómetro a la válvula (gusanillo). Si la presión marcada está por debajo de lo indicado por el fabricante, se debe llevar a una estación de servicio para inflar hasta la presión requerida. Si la presión marcada está por encima de lo recomendado, con el dedo o una llave, se puede hacer presión sobre el accionador del centro de la válvula para retirar el exceso de presión.

4 – Inspección de neumáticos y ruedas

Las llantas deben revisarse periódicamente en busca de desgaste de la banda de rodamiento, grietas o cortes. Deben verificarse y quitar las piedras, astillas, clavos u otras partículas que puedan estar incrustadas en los neumáticos. Los puntos con vacíos o abultamientos pueden ser provocados por daños internos y deben reemplazarse las ruedas si están defectuosas, además los rines deben revisarse a menudo en busca de roturas y desgaste del borde. Solo se deben usar las llantas indicadas y los neumáticos inflados a presión correcta.

4-Limpieza y lubricación

La limpieza es parte fundamental del mantenimiento de las motocicletas, ya que el polvo acelera el deterioro, no solo del aspecto de esta, sino también de su funcionamiento. Si vas a lavar tu moto en casa, la mejor opción es hacerlo con balde y una esponja suave para no afectar la pintura. En caso de que haya barro y suciedad acumulada debes dejar en remojo hasta que ablande. Una vez seca la moto hay que engrasar y lubricar la cadena y es mejor hacerlo cuando esté caliente, así que una buena idea es salir a rodar para secar la moto y de paso preparar la cadena para la lubricación. El lubricante debe aplicarse con guantes. Mientras se mueve la rueda de atrás, se debe untar la parte interior de la cadena en los dos extremos de los eslabones hasta que esté completamente impregnada. Es recomendable no usar la moto inmediatamente.

5-Luces y pito

Por último, es recomendable revisar semanalmente que las luces funcionen adecuadamente (delanteras – altas y bajas -, traseras e intermitentes) y probar la bocina, ya que también son partes indispensables para el comportamiento en la vía. En caso de presentar alguna novedad se pueden verificar las conexiones del sistema que no esté funcionando y sus fusibles; si esto está en orden se recomienda llevar la moto a un centro de servicio para un diagnóstico del sistema eléctrico más profundo.