Macbor quiere conquistar América

La marca Macbor, originaria de Barcelona, se hizo presente en la Feria de las 2 Ruedas y con sus nuevos modelos captaron la atención de los amantes de las motos y en especial de las custom de baja cilindrada. DeMotos habló con Jaume Dominguez quien vino hasta Medellín para dar a conocer la marca y en un futuro cercano traerlas a Colombia.

Para el grupo Bordoy no es nuevo el tema de las motos y menos el mercado colombiano, al que llegaron hace un tiempo como representantes directos de la marca taiwanesa SYM, cuyos scooter han ido abriendo camino en el competido mercado de las motos automáticas en nuestro país. Pero qué es Macbor, es una marca perteneciente a la familia Bordoy que desde hace décadas se dedica ha hacer motos deportivas para niños, pero no se trata de motos de juguete, son motos tal cual las que usan los deportistas mayores, pero a escala más pequeña. Pero no solo ese ha sido su punto de mira en cuanto a negocio y es por ello que ahora se han enfocado en motos de calle, custom y hasta las viajeras que tanto gustan, pero siempre brindando una alta calidad, fiabilidad, confianza a precio justo, así nace su nueva línea que incluye modelos como la Stormer R, Shifter MC1, Rockster y Rockster Flat, que pudimos apreciar durante los días de feria.

La familia Bordoy es la representante directa en Colombia de la taiwanesa SYM

Si bien los propulsores de estos modelos no pasan del medio litro, cuentan con el sistema de frenada combinada CBS, luces LED, diseño de vanguardia y norma Euro 4.

El modelo Rockster y Rockster Flat son las motos de la gama custom de Macbor y las diferencias entre ambas versiones parecerían estar enfocadas en el manubrio, en la Rockster con un dieseño alto mientras que en la Flat es más plano, pero hay más.

Aquí la Macbor Rockster

Estos dos modelos vienen con frenos de disco y sistema de frenada combinada CBS, Instrumentación digital, luces LED y posapies de tipo plataforma.

El conjunto es un monocilíndrico de 4 tiempos 4 válvulas, refrigerado por aire, distribución por cadena y 124.7 cc. Inyección electrónica – Delphi, entre otros.

En la Flat el manillar es recto y su apariencia cautiva miradas.

En la versión Flat se incluyen amortiguadores traseros Gas/Aceite con depósito separado, gato central, indicador de marcha, entre otros.

Pero si lo que te gusta es el estilo street, también hay para elegir como la Stormer R 125, dotada con gato central, conexión USB, luces LED, Inyección electrónica, horquilla invertida, frenos de disco “Wave Disc” y sistema de frenada combinada CBS, además de cumplir la norma Euro 4.

La otra moto de calle es la Shifter MC1 que está pensada más con un toque deportivo que la Stormer R que es más polivalente. Pero ambas comparten la misma mecánica. En la Shifter MC1 vemos un chasis multitubular que le da un aspecto más deportivo y de vanguardia.

sí pues pronto tendremos nuevas opciones en el mercado para diferentes tipos de gustos, pero siempre pensando en dar al motociclista un producto de calidad, divertido y polivalente.