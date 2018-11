Las historias de Ángela y la Morocha – parte III

Una nueva entrega de las historias de viaje de Ángela Sánchez y su fiel compañera, la Morocha, está lista para ser leída, que la disfruten.

…No me sentí con la fuerza física ni mental para continuar, así que pretendí buscar hospedaje cerca, donde Mario me indicaba que era imposible conseguirlo. Así que dejamos la moto de él en donde el guarda parques y continuamos la ruta en la morocha.

Con los ánimos por el piso, la impotencia de no ser lo suficientemente fuerte ni hábil para manejar en terreno destapado. Días después no quise conducir rumbo a las Lagunas de Mojanda. Sin embargo, no quería perdérmelo, así que me fui de pasajera de mi moto y nos dirigimos hacia este mágico lugar.

Con la tristeza que me generaba esta frustración, se me vinieron unas ganas impresionantes de hacer un curso de “off road”, que me brindara seguridad y confianza en mí conducción. Para esto, Juan me habló acerca de la ESCUELA DE MOTOS que se encuentra en Quito (Instagram: @escuela_de_motos), liderada por Ricardo Rocco, un viajero y amante de las motos, con muchísima experiencia tanto en el mundo de las dos ruedas, como en viajes y técnicas de manejo. Autor del libro, Linda y dura vida, publicado en enero del 2018 y del libro La vuelta al mundo por la paz, América del Sur, publicado en el 2001, dos libros que cuentan las experiencias de un moto-viajero que seguro antojarán a muchos a rodar.

Si bien no tenía en mis planes visitar Quito, hacia allá me fui para enfocarme en mejorar mis habilidades al volante.

Ricardo Rocco como buen moto-viajero, me abrió las puertas de su casa para quedarme los días que tomaría el curso, lo cual significaba una ayuda inmensa en mi viaje. Primero vimos la teoría, que comprende, la eficiencia de los movimientos para evitar cansarnos innecesariamente, el estado físico y concentración que requiere el manejo, el arte de la anticipación, posiciones y estilos de manejo como el body english, el estilo enduro y el neutral con el objetivo de probarlos todos y desarrollar mi propio estilo, con el que me sintiera cómoda y segura. Vimos la importancia de las llantas, como identificar la presión de aire correcta en los diferentes terrenos, como entrar correctamente a una curva, la importancia de controlar el acelerador, la tracción, técnicas de frenado en asfalto y en destapado, entre muchas más.

Aquí vimos la parte teórica del curso Luego salimos a la pista, para iniciar las prácticas.

Gracias a la experiencia de Ricardo, son muchos los motociclistas que aprenden a disfrutar y maniobrar con seguridad sus motos.

Un tema importante, que aunque ya lo sabía de antes, me convencí que definitivamente debo mejorar mi estado físico. Nunca he practicado ningún deporte con constancia ni tampoco he ido al gimnasio más de 3 veces (Sí, era otra más de las que paga y no va), por lo tanto, empecé a tomar una rutina diaria de ejercicios de 30 minutos todas las mañanas para fortalecer mis brazos, piernas y abdomen, que me ayudarán a controlar la moto con mucha más facilidad y menor esfuerzo.

Sin importar el tamaño de la moto, siempre es bueno mejorar la condición física, en especial cuando se está haciendo un viaje largo, como en mi caso.

Entre las tareas que me quedaron del curso, que realmente se deben volver rutinas diarias son:

Siempre practicar nuestro frenado de emergencia, al menos una vez a la semana; esto permitirá entrenar el cuerpo y la mente, conocerme y conocer la moto cuando se deba accionar en situación de peligro.

Inspección visual diaria de la moto, farola, stop, direccionales y presión de las llantas, dando una patadita a cada llanta y sentir que se encuentra con una presión suficiente para la ruta. Es bueno llevar un calibrador para monitorear su presión.

Hacer ejercicios de estiramiento previo a subirse a la moto.

Visualizar 2, 3 o más veces antes de arrancar y así estar seguro que el terreno está despejado para salir.

Entre otras rutinas que yo tengo en el viaje, son:

Lubricar la cadena, aproximadamente cada 400 kms, y si hemos pasado por lluvia, lubricarla antes de arrancar nuevamente sin importar si la lubrique 50 kms atrás, pues la lluvia deja totalmente limpia la cadena.

Inspección de la tornillería, que tenga todo en su sitio y si vemos algo suelto, ajustarlo para evitar perderlo (apenas me entregaron la moto, a todos los tornillos les pusimos traba roscas para prevenir que algo se puedan soltar)

Asegurarme que los niveles de aceite sean los correctos.

Inspeccionar que las maletas y todo el equipaje haya quedado bien asegurado.

Durante la ruta, enfrentaremos diferentes terrenos, por lo que es bueno aumentar la confianza entre la moto y el piloto, tanto en pavimento como en destapado.

En el curso, hicimos prácticas tanto en asfalto en la escuela, como en destapado. Donde aplicamos y practicamos las técnicas aprendidas, bajamos la presión de mis llantas Heidenau para lograr mayor tracción en la tierra y piedras y así rodar con mayor seguridad.

Si bien quedé convencida que como todo en la vida, aprender es cuestión de práctica y práctica y práctica, salgo a rodar siendo consciente de mis movimientos para seguir aprendiendo y mejorando cada kilómetro.

Gracias ESCUELA DE MOTOS y Ricardo Rocco por transmitir grandes conocimientos y tips de viaje que los llevaré conmigo todo el camino.

Hasta la próxima! Buenos vientos, buen clima y a rodar se dijo!!

Durante los viajes se conoce gente, se hacen lazos de amistad y se aprende, con Ricardo viví todo esto en una sola parada.

La Escuela además de enseñar a conducir con seguridad, también dicta clases de mecánica y cuenta con unos espacios ideales para ambas formaciones.

No importa lo mucho que creas saber de motos, de cómo rodar en ellas o de cómo repararlas, nunca está de más algunos tips de los profesionales. Gracias Ricardo!!!

