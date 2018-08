La seguridad es un tema DeMotos

Desde 1998, hemos pensado que la seguridad no es un tema “vital” para los actores viales, ya sean motos, carros, servicio público, carga o peatones. Nadie parece tomarse en serio el tema y algunos cumplen las normas solo por evadir comparendos o multas. Hemos escrito miles de líneas tanto en nuestra revista impresa como en la página web, que por cierto ya tiene 18 años, y nada parece tener un gran impacto, algunos incluso nos critican pues alegan que el tema de usar casco es para beneficio de quienes los venden, que las prendas con reflectivos en horas de la noche no hacen la diferencia, que adelantar los carros por la berma (derecha) donde solo hay un carril no es riesgoso.

Todos paren tener miles de argumentos para defender sus teorías de seguridad, pero cuando los vemos tumbados en el asfalto con el casco a metros de su cabeza (por no ir abrochado), las manos llenas de heridas y huellas del asfalto que perdurarán por siempre (por no usar guantes). piernas femeninas laceradas con cicatrices indelebles (por rodar en pantalones cortos), es allí cuando pensamos que esos mensajes deben reactivarse en sus mentes.

Hace unas semanas nuestro Director ha comenzado a compartir una serie de frases, en su cuenta de Twitter @JuanDeMotos donde se habla de lo bella que es la vida y lo agradable que es disfrutarla en moto, sin excedernos, sin arriesgar y sin lucirnos ante los demás. Parece que por fin estos mensajes están llegando a la audiencia y son nuestros lectores y seguidores los que se han encargado de compartirlos y opinar al respecto. Los dejamos con algunos de ellos y los invitamos a seguirlo y a compartirlos.

Queremos VIVIR el Motociclismo.