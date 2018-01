Y dale con los impuestos

Si bien la economía nacional se ha visto afectada por diferentes factores, que no corresponde a esta Revista tocar, cuando se trata de motos es nuestro deber hablar de ello y una vez más este sector se verá afectado con nuevos impuestos, que la misma Agencia Nacional de Seguridad Vial está proponiendo, con el argumento de financiar los sistemas de transporte masivo.

Sabemos que la movilidad no es la mejor en la mayoría de nuestras congestionadas ciudades, pero lo que también sabemos de sobra es que no todos en Colombia queremos movernos en metro, bus, cable o cualquiera de los medios masivos, así que no es claro que solo de las motos dependa la consecución de recursos que luego, como en otros casos, se pierden en los laberintos de la burocracia.

Entre los temas que piensa tratar el proyecto de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, vuelve a sonar el de los peajes para motos, impuesto al consumo, impuesto de rodamiento, IVA y la eliminación de subsidio sobre el Soat.

Es cierto que las estadísticas de accidentalidad siempre inclinan la balanza hacia los motociclistas, pero es apenas lógico cuando somos los más vulnerables a la hora de un accidente. Desde La Revista DeMotos hemos propuesto varias ideas para mejorar el tema del Soat y la accidentalidad, cobrando más a quienes hacen uso frecuente de este seguro (sea cual sea el vehículo) y estimulando con descuentos a los que durante cada año no se ven obligados a tocar los recursos de dicha póliza, al igual que el tema de rebajar puntos a la licencia con cada comparendo, pero al final se van por la solución facilista, más no por la que realmente tendría un impacto positivo entre los usuarios de las vías.



Este es el perfil del actual titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial

Seguimos sin entender por qué con cada nuevo titular que llega a esta oficina, que cada tanto cambia de nombre pero sigue siendo lo mismo, el único punto del que se pegan para ofrecer soluciones mágicas es criticando y estigmatizando a los motociclistas, en lugar de cumplir con la función para la que fueron creados: Seguridad Vial, Prevención Vial, etc.

¿Cómo aumentando impuestos se previenen accidentes de tránsito?

Otra inquietud que surge al leer las declaraciones de los directivos de estos entes es, si en este país las escuelas de conducción y las oficinas encargadas de dar las licencias son las mismas para los vehículos de 2 o más ruedas, por qué solo se juzga a los motociclistas como los responsables del caos en la movilidad y del mal comportamiento en las vías nacionales. Estamos seguros que si los andenes fueran más grandes, hasta los buses tratarían de usarlos para esquivar las congestiones. Es cierto que entre los motociclistas hay gran cantidad de usuarios irresponsables que no han entendido que la versatilidad de la moto no es para apoderarse de los espacios de los peatones, o para invadir los carriles contrarios, los cruces peatonales y demás, para llegar a tiempo a sus lugares de destino, pero eso más que un problema de las motos es un problema de falta de autoridad de tránsito y de control por parte de quienes expiden las licencias a diestra y siniestra, sin importar si el conductor es apto o no para salir a las calles.

Seguimos vendiendo el sofá y cada año llega un nuevo personaje que pretende tener la solución a nuestros males en cuanto a movilidad y simplemente demuestra su fobia hacia este segmento en particular.

Nos gustaría conocer las opiniones de las ensambladoras colombianas, de las agremiaciones que venden las partes y de todos aquellos que viven de este mercado.