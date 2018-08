II Encuentro Royal Enfield Colombia

Por segundo año consecutivo, los propietarios de motos Royal Enfield hicieron su REunión y además de disfrutar de rutas increíbles y de volver a ver a viejos amigos, también pudieron conocer las novedades de la marca como la Himalayan con inyección electrónica, Euro 4 y con frenos ABS, al igual que la Classic ABS y Euro4.

La cita fue en del 18 al 21 de agosto, en el Eje Cafetero, concretamente en Montenegro en el hotel Las Camelias, un sitio que recibió a los integrantes de la comunidad Royal Enfield y que sirvió de escenario tanto para las actividades recreativas como a los shows nocturnos.

Los recorridos que hicieron, les permitieron disfrutar de diferentes terrenos, todos ellos muy divertidos para las Royal Enfield, que rodaron como en casa.

Cada vez son más los integrantes de esta familia, que crece día a día y que incluye a muchas motociclistas.

Por ahora los dejamos con las imágenes de algunos de los momentos que vivimos en el fin de semana de la #REunionCo y un video.