Dale la mano a los guantes

Para muchos los accesorios de seguridad solo sirven para evitar comparendos (multas), pero la verdad es que ellos son algo más que un producto de la sociedad de consumo y su uso puede salvarnos de graves lesiones.

A la hora de hablar de accesorios de seguridad casi siempre pensamos en el casco o la chaqueta, pero hay otros elementos como los guantes que pueden marcar la diferencia en caso de una caída.

Hay para todos los gustos, presupuestos y en diferentes materiales. Desde los de tela, hasta los de cuero con las más elaboradas protecciones en la palma y nudillos. En Colombia, a diferencia de hace unos años, ya se consiguen en todas las tallas tanto para hombres como para mujeres y su uso debería ser más frecuente entre los motociclistas.

A continuación tenemos unas cuantas razones para considerar su uso como algo habitual a la hora de salir en la moto, ya sea en la ciudad como fuera de ella.

Manos adormecidas: este es un síntoma muy común cuando hemos rodado por varias horas en la moto, sentimos ese hormigueo en nuestra mano y dedos, debido a la vibración de la moto que llega hasta nuestras manos a través del manubrio y finalmente de las maniguetas. Al llevar los guantes esa sensación no es tan notoria pues el acolchado que los guantes tienen en las palmas ayuda a reducirlo, evitando esta molesta sensación.

Agarre: Personalmente pensaba que tenía un mejor agarre sin los guantes, pero está claro que luego de varias horas manejando, el sudor, el frío, la lluvia y el adormecimiento hacen que perdamos esa sensibilidad y es por eso que los guantes son ideales, pues con ellos no sentimos tan intensamente las consecuencias de esos factores externos.

Golpes: cuando se circula en la ciudad la velocidad puede que no sea muy alta, pero cuando se puede apretar un poco más el acelerador, cualquier objeto que nos golpee se sentirá como un proyectil y es por ello que los guantes nos brindan una protección adicional a la que ofrecen los guardamanos.

Finalmente y la más importante es que si lesionas tus manos, no podrán conducir moto. Algunos dirán que si, pero definitivamente no es lo mismo cuando tienes todos tus miembros y pierdes uno por falta de autocuidado. Así que si no quieres lesionarte de gravedad, te recomendamos el uso de los guantes.

No en vano en todas las modalidades deportivas, los guantes son obligatorios y adecuados a cada una de ellas, por lo que te invitamos a adoptar esta medida preventiva para evitar lesiones al tiempo que sugerimos que la compartas con tu acompañante.