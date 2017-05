Así vio la F2R uno de nuestros colaboradores

Siempre hemos compartido las opiniones sobre las ferias a las que asistimos y este año no será diferente, pero para la Feria de las 2 Ruedas invitamos a uno de los que fuera redactor en La Revista DeMotos, para conocer su opinión en la décimo primera versión de la F2R y aquí les tenemos su punto de vista.

La F2R 2017

por Andrés Marcel Gálvez

En el recinto de Plaza Mayor en Medellín, los días 4, 5, 6 y 7 de mayo, volvió a realizarse la Feria de las 2 Ruedas en su versión número 11. Una de las primeras impresiones al acercarnos a la feria fue lo complejo del ingreso para el público en general, pues en esta oportunidad era por la Caja de Madera (años anteriores era por el pabellón blanco) sin embargo la organización dispuso de su comedido personal para guiarnos hasta la nueva entrada.

En Caja de Madera comenzaba la aventura de este servidor por la F2R 2017 y el encuentro con Yamaha (Incolmotos) y sus “clásicas” Calibmatic, DT y XT 500 hicieron las delicias de estos ojos, no menos impactantes estaban la MT 10 y una R1M con el metal de su tanque expuesto y barnizado bellamente. Corrillo creó la nueva MT 09 con su especial combinación de colores.

A lado andaban las “peques” de YCF con toda esa variedad de motos off-road y por supuesto la BIGGY que es la grande la de casa en sus diferentes cilindradas. Por el lado de los accesorios unos de los que más bulla armaron fueron los de FOX con stands en caja de madera y el hall respectivamente.

Con varios stand representando cada una de sus marcas AKT Motos, TVS y la línea de accesorios se tomaron nuevamente la entrada al pabellón Blanco.

Entre esta zona y el pabellón Blanco había un área al aire libre con un simulador de manejo, exposiciones de cuatrimotos y hasta una XTZ 250 de un viajero, creo que Chileno, que por el estado de su montura se notaba que poco cariño le había brindado en los últimos tiempos. En la entrada al Blanco se pudo apreciar como ya es costumbre el mega stand de AKT, TVS y su línea de accesorios, muy bien armados y repletos de modelos de motos y humanas cuáles de ellas más bonitas, realmente impresionante. De destacar Autogermana (BMW) con toda su teutona oferta entre las cuales me enamoro la NineT Café Racer de espectacular diseño.

Esta BMW cautivó el corazón de nuestro colaborador y de muchos más.Suzuki no desentono y teniendo en cuenta sus nuevos modelos realizo una presentación a la altura poniendo la cereza del pastel con la V-Strom 250 que a mi parecer esta entre el amor y el odio debido a su particular diseño. SYM cubrió también una generosa área de este pabellón con su amplia oferta de Scooters y excelente atención.

Suzuki hizo 5 lanzamientos durante la F2R y allí pudimos ver las novedades que traen al mercado colombiano.

SYM y su línea de scooters presentó nuevos modelos y nos dejó con la intriga de conocer más sobre la Tini 110.

Para los que estamos a fondo en esto de las motos me pareció, a nivel industrial y de repuestos, bastante buena la propuesta de la empresa Mapache Parts. Ya en el Hall aparecía Royal Enfield con la súper estrella del momento, la HIMALAYAN, y no contentos con ello se dieron a la tarea de preparar una unidad de la mano de PSK (Paint Station Kustom), uno de los talleres más reconocidos en lo que a motos modificadas se refiere de Colombia, el resultado no pudo ser mejor.

Motowork también se hizo presente en la feria con muestras de todos sus productos.

La marca del ala dorada trajo a sus protagonistas a la cita en Medellín.

Entre los pabellones Amarillo, Azul y Verde la oferta era increíblemente variada y el equipamiento, repuestos, cascos, llantas, ropa e infinidad de artículos para dejar “boquiaberto” a todo el que los recorriera. Ahhh y no podía faltar HONDA con un muy buen lugar en el pabellón Verde, allí lucio la tan anhelada CFR 1000L Africa Twin y sus hermanas CB, CBR, XR, XRE y CRF en todas sus versiones.

Para terminar debo decir que la F2R 2017 culmino con honores, una feria organizada y de mucho mas nivel que en años anteriores, con tintes de internacional que a la final es lo que todos queremos para seguir disfrutando de este mundo.

Como siempre los amigos de CBI fueron nuestros distribuidores principales de Revistas en la Feria.

Harley Davidson presentó sus novedades.

Sabemos que faltó mucho por tratar, pero Andrés no pudo disfrutar de la Feria todo el tiempo y por eso en las pocas horas que pasó allí, estas fueron sus impresiones.