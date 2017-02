Una mirada atrás puede ser peligrosa

Para nadie es ajeno el hecho de que los espejos retrovisores de las motos, no siempre cumplen en un 100% con su función por tal motivo muchos motociclistas no confían plenamente en lo que ven en ellos, debiendo girar su cabeza varias veces durante la conducción para verificar si tienen el espacio libre o no, pero existe un punto ciego, al igual que en los carros y es ahí donde está la falencia en la seguridad.

Parece que esta falla podría tener solución, gracias al invento de un motociclista español que con más de cuatro décadas de uso de las motos, se cansó de ver cómo algo tan simple no ha evolucionado y es la causa de muchos accidentes, incluso fatales. Motivado por estas razones, Miguel José Catalá, mezcló con ingenio lo que ha visto en los camiones y buses, en una carcasa de espejo retrovisor para moto, donde uno de los espejos es fijo y el otro oblicuo, con un ángulo diferente según si es el derecho o izquierdo, de esta forma se puede ver incluso lo que hay detrás de la moto, evitando tener que girar la cabeza para ver si se tiene el campo libre.

Ya existe una patente para este producto y se espera que cumpla con las normativas de seguridad, para estar disponible en el comercio.

Recordemos que una vez que quitas la mirada del camino, cualquier cosa puede ocurrir, incluso si tan solo se trata de unos cuantos segundos, el resultado puede ser fatal.

Esperemos que este accesorio esté disponible pronto, pues podría marcar una gran diferencia en cuanto a la seguridad de los motociclistas.