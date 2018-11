En Alta y en Baja – Edición 147

Son muchos los pilotos colombianos que merecen un espacio destacado en esta edición, pero lamentablemente no hay páginas para todos ellos, aún así queremos felicitarlos y agradecer a Fedemoto y a las ligas, por su apoyo constante al motociclismo deportivo, lo mismo que a los patrocinadores que los apoyan y creen en sus capacidades. Aprovechamos para felicitar a Rigo Salazar por el título de Campeón de Superbike en México.

La seguridad es y seguirá siendo una prioridad para nosotros, por ello no entendemos cómo las motos pasaron de ser una vehículo para dos personas a ser un vehículo para toda la familia donde grandes y chicos comparten por igual el espacio, pero no la seguridad. Los niños pequeños y los bebés no cuentan con la seguridad necesaria para transportarse en moto, evitemos tragedias.

Esta foto circuló en Pereira hace unas semanas y nos pareció que ameritaba un espacio En Baja.