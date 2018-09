DeMotos celebra el Día Mundial del Turismo y tu puedes ganar un par de guantes ADT

Dos décadas, una pasión y miles de kilómetros, nos han llevado a todos en la Familia DeMotos a disfrutar de los mas bellos paisajes que tiene el planeta, es por esto que hoy nos unimos a la celebración del #DíaMundialdelTurismo con una galería de fotos que recopila algunos de esos momentos en que se han unido nuestra fiebre por las motos y la pasión por descubrir la magia de la Tierra.

Pero esta celebración no solo es nuestra, queremos invitarlos a compartir con DeMotos sus fotos del #DíaMundialdelTurismo Entre quienes nos manden a nuestro correo webmaster@demotos.com.co sus imágenes donde mezclen Motos y Turismo, sortearemos un par de guantes de la marca ADT Motowear by Bosi. Pueden participar con varias fotos y tienen hasta el 10 de octubre para mandar sus imágenes, solo por correo electrónico, no se recibirán imágenes a través de las redes sociales. Las fotos deberán ser de propiedad del participante y quien concursa deberá compartir su nombre completo, dirección de contacto, ciudad, número telefónico y el lugar donde se tomó la foto. Este concurso solo aplica para Colombia.

En esta oportunidad nuestro colaborador, Mauricio Sierra fue el protagonista de esta imagen, en su Polaris. Rainer Herhaus, nuestro fotógrafo de MotoGP, se tomó un descanso y viajó a Estados Unidos para rodar en las KTM por Baja California. Nuestro Director, ha tenido la oportunidad de viajar por el mundo y rodar en todo tipo de motos

En un viaje por Italia, no perdimos la oportunidad de tomar algunas imágenes de las motos en las ciudades más emblemáticas, como Florencia. Si no tienes moto propia, puedes rentar una, aquí en la plaza Caltalunya en Barcelona. No solo las motos son nuestra pasión, también la naturaleza y los animales, por eso nos escapamos de la feria Cima Motor y fuimos a ver a los panda en su hogar. Las rutas no solo han sido fuera de Colombia, aquí en nuestro país hay mucho por explorar. Así cerramos este homenaje al planeta en el #DíaMundialdelTurismo