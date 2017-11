ADT by Bosi abre una nueva tienda en Medellín

Con un estilo diferente al de sus otras tiendas, ADT by Bosi abrió un nuevo espacio en Medellín, ubicado en el Mall Pier 30, y se trata del ADT Garage Café, allí los clientes podrán disfrutar de una pausa, mientras eligen la prenda que les gusta o se toman una deliciosa bebida.

Este nuevo espacio combina novedades de la marca como la nueva línea para ciclistas, con espacio para el relax como una cafetería a cargo de la marca Honesto Café. En esta tienda el cliente cuenta con un espacio privado para parquear. Al parecer el concepto fue pensado más para disfrutar de un rato entre amigos que para pensar que estamos en una tienda de accesorios para motociclistas. La dirección del Garage ADT es Carrera 48 # 24-66, Medellín.

La nueva colección de la marca y los accesorios para la seguridad de los motociclistas, están exhibidas para que elijas lo que más se adapte a tu estilo. La gente de Honesto Café tiene todo tipo de bebidas frías o calientes y una que otra delicia para picar, mientras pasas un rato en la tienda ADT.

Las nuevas colecciones de la marca para los amantes de la seguridad y las motos, ya están disponibles en este local, donde los clientes podrán degustar un rico café, acompañado de algo para picar, mientras eligen la pinta que van a estrenar.

En cuanto a la línea de ciclismo, hay una completa gama de prendas y accesorios para disfrutar de las dos ruedas y el pedal.

Durante la cita de apertura, que fue este jueves 16, nos encontramos con la mayoría de los integrantes del equipo ADT by Bosi, que compiten en diferentes modalidades deportivas, igualmente asistieron los integrantes de la familia Bosi y muchos de los amigos del motociclismo antioqueño, para celebrar esta nueva apertura.

Jota Vélez, Maria V. Giraldo, Catalina Medina, Dany Fernández y Ana Lema, fueron nuestros compañeros de tertulia durante la inauguración de la tienda. Tomás Puerta, piloto ADT by Bosi y Sandra Vélez de la Liga de Motociclismo de Antioquia, no se perdieron la inauguración. Un rico café para pasar el rato. La nueva línea de la marca está enfocada al ciclismo Cerramos con un grupo que comparte la pasión por las motos y por la marca ADT by Bosi. Daniel Pulgarín, Tomás Puerta, Salvatore Salamone y Jota Vélez.