20 años – Editorial Ed. 144

Hace 20 años comenzamos nuestra aventura llamada DeMotos y hoy podemos decir que de la mano de todos ustedes hemos crecido juntos.

Comenzamos a marcar con el 2 y eso nos recuerda los compromisos que adquirimos en nuestra primera edición, objetividad, respeto y pasión. Todos ellos se han tenido en cuenta en cada una de nuestras publicaciones a lo largo de 20 años y es así como en esta edición, enfocada en las novedades del mercado y lo que llegará a Colombia en los próximos meses, reafirmamos nuestros principios, al tiempo que agradecemos a la Feria de las 2 Ruedas por abrir una vez más sus puertas a La Revista DeMotos para llegar a los lectores ávidos de contenido novedoso hecho con el corazón.

No es fácil escribir de uno mismo y menos cuando lo que nos mueve son las motos, pero si hay que reconocer que el trabajo durante estas dos décadas ha dejado huella en muchos de ustedes, ha marcado pautas en una industria que no para de crecer y que a pesar del viento en contra que algunas veces trata de hacer el camino más difícil, es allí cuando “damos gas”, como diría Yonny Hernández, y seguimos avanzando. Estas líneas las dedicamos a quienes por algún motivo han sido parte de la familia DeMotos, a los que nos han apoyado con material, con trabajo y con mucho esfuerzo que no siempre se ve recompensado por el reconocimiento público. Desde el momento en que nos sentamos a planear una nueva edición, hasta el día de la entrega de las revistas, son muchos los que intervienen en el proceso y es a esos personajes anónimos a los que hoy les decimos gracias, al igual que a nuestros colaboradores dentro y fuera de Colombia, por compartir su pasión, sin ánimo de lucro, y por seguir soñando con esto que tanto nos apasiona.

Luego de la emotividad pasamos a lo que trae esta nueva edición. Gracias a una invitación de Michelin, pudimos conocer de primera mano uno de sus más recientes lanzamientos y para ello viajamos hasta Brasil, donde disfrutamos a fondo las prestaciones de las nuevas Power RS.

También tenemos la segunda entrega de las crónicas de los viajeros de Pasaporte al Sur, que siguen en su aventura por los más bellos paisajes del cono sur, compartiendo los momentos más inolvidables de la ruta, las mejores fotos y sus historias sobre las dos Royal Enfield Himalayan 400 que los acompañan.

Esperamos que nuestra selección para esta edición sea de su agrado.